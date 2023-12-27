В Приморье на школьном утреннике физрук сыграл Волка из «Ну, погоди!» в костюме Снегурочки. Школе пришлось извиняться

Школа в Находке Приморского края провела новогодний утренник, на котором в роли Снегурочки выступил учитель физкультуры. После жалоб местных жителей на мероприятие администрации школы пришлось извиняться, пишут «Город N» и «Владивосток онлайн».

Праздник, который «вызвал возмущение в соцсетях», прошел в школе № 26 поселка Ливадия в Находке 22 декабря. Как рассказали в учебном заведении, каждый год перед новогодними праздниками в младших классах проводят «Маскарадницу». Учителя и школьники приходят на утренник в костюмах.

После праздника, на котором появился мужчина в костюме Снегурочки, родители обвинили школу «в пропаганде западных ценностей», пишет «Город N». «Владивосток онлайн» и РИА Новости отмечают, что на утренник также пожаловались в комментариях в телеграм-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«Прошу прокуратуру обратить внимание на утренник в СШ 26 поселка Ливадия. О каких ценностях семейных может идти речь, если Снегурочку-переростка играет парень. Дети пришли в шоке… Прошу принять меры, Минобразование Приморья не реагирует, Минкульт тоже. Жду официального ответа для обращения дальше», — цитирует «Владивосток онлайн» сообщение жительницы Находки. «Город N» отмечает, что к девочке, исполнившей роль Деда Мороза, претензий не возникло.

По данным изданий, официальные заявления в силовые ведомства никто не писал. О реакции губернатора не сообщается.

Администрация школы решила объяснить, что костюмированные утренники — традиция образовательного учреждения, а также принести извинения.

Учителя и дети в этот день приходят в карнавальных костюмах, на всех переменах звучит новогодняя музыка, проводятся конкурсы и новогодняя лотерея, работают мастерские Деда Мороза. Этот день всегда учителя и дети ждут с нетерпением, потому что знают — будет очень весело!

Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. Наш любимый всеми мультик «Ну, погоди!» не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником. Радости, веселью и восторгу детей не было предела!

Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель — порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни.

«Владивосток онлайн» пишет, что многие приморцы поддержали школу, отметив, что в их детстве женщины-учителя играли Кощея или Деда Мороза.

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