Умер сценарист и соавтор Александра Сокурова Юрий Арабов

Умер сценарист Юрий Арабов, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. Ему было 69 лет.

Причины его смерти не уточняются.

Dmitry Rozhkov / Wikimedia Commons

Арабов был сценаристом, прозаиком, поэтом и педагогом ВГИКа, а также лауреатом различных литературных и кинематографических премий.

Первой картиной Арабова в качестве сценариста стал фильм «Одинокий голос человека», снятый в 1978 году и вышедший на экраны в 1987 году. Арабов также был постоянным соавтором Александра Сокурова и сценаристом 12 его картин.

На Каннском фестивале 1999 года Арабов получил «Золотую ветвь» за сценарий к фильму Сокурова «Молох».

Вместе с режиссером Андреем Хржановским Арабов участвовал в сценарной работе над фильмом «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», снятом по литературным сочинениям Бродского, и над мультфильмом «Нос, или „заговор не таких“» по мотивам произведений Николая Гоголя.

Также Арабов был сценаристом ряда российских сериалов — в том числе, «Доктор Живаго».

Кроме этого, Арабов был одним из неформальных организаторов клуба «Поэзия» — литературно-художественного объединения в Москве, созданного в 1985 году, членами которого были Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Игорь Иртеньев, Дмитрий Пригов и многие другие.