Президент Абхазии утвердил передачу России госдачи в Пицунде. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

Президент частично признанной республики Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает агентство «Апсныпресс».

Против этого решения выступала абхазская оппозиция, представители которой накануне собрались у здания парламента на бессрочную акцию протеста. Как пишет ТАСС, протестующие требовали внести в документ поправки, касающиеся координат, указанных в соглашении, а также пункта о том, что объект может быть передан третьим лицам в случае расторжения соглашения.

В итоге были разработаны соответствующие поправки к трем законам, которые парламент принял перед тем, как ратифицировал соглашение о передаче госдачи. «Мы на внеочередной сессии, где присутствовало 28 депутатов, приняли три закона и ратифицировали соглашение 26 голосами. Мы приняли все документы в первом, втором и третьем окончательном чтении», — заявил спикер парламента Лаша Ашуба.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин пояснил в комментарии РБК, что соглашение не предусматривает передачу земли, на которой находится дача. «Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять России», — заявил посол.

Также он добавил, что в первоначальном соглашении были неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы акватории и участка объекта. По его словам, ошибки были исправлены путем обмена дипломатическими нотами согласно международным нормам.

Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России находится в аренде у российской стороны с 1995 года. Соглашение о передаче России имущественного комплекса на безвозмездной основе, а также аренде земельных участков и прилегающего участка акватории моря, было подписано в январе 2022 года.