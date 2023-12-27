Бывшего администратора паблика «Она развалилась» приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене и оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил автора телеграм-канала «Калхозное безумие» и бывшего администратора паблика «Она развалилась» Феликса Елисеева к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Решение было вынесено еще 19 декабря. Как пишет «Мемориал», суд признал Елисеева виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и госизмене (статья 275 УК РФ). Ему также назначили штраф в 100 тысяч рублей.

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«ОВД-Инфо» сообщает, что Елисеева задержали в декабре 2022 года и отправили в СИЗО. Поводом для ареста стали антивоенные посты в канале «Калхозное безумие». В одном из постов, которые вменяли Елисееву, говорилось: «А украинцы молодцы, ебнули по нефтебазе в Белгороде, жаль не по Москве. Бить агрессора на его территории это хорошо, сразу вспоминается бомбежка Берлина советской авиацией в августе 1941».

В сентябре 2023 года стало известно, что против Елисеева возбудили дело о госизмене. «Медиазона» сообщает, что, по версии следствия, мужчина при помощи криптовалюты перевел деньги гражданину Украины, которые затем потратили на покупку обмундирования и амуниции для десантно-штурмовых войск ВСУ.

Елисеев рассказывал, что в СИЗО у него ухудшилось здоровье, он жаловался на отсутствие медицинской помощи. По его словам, он провел три с половиной месяца в камере с высокой влажностью, грибком и плесенью на стенах, из-за чего у него развился кашель.

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