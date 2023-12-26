«Важные истории»: с начала войны в Россию ввезли оптических прицелов на 16 миллиардов рублей. Часть из них попадает на фронт

С начала полномасштабной войны в Украине российские компании закупили оптических прицелов, изготовленных иностранными компаниями, на 16 миллиардов рублей, пишут «Важные истории» со ссылкой на таможенные документы за 2022 и 2023 годы.

Официально эти прицелы предназначены «для установки на охотничьем оружии» и «не для военного применения», однако, как отмечают «Важные истории», в сети можно найти десятки роликов, в которых российские военные демонстрируют прицелы иностранных производителей, например, американских Leupold и Nightforce Optics.

По данным журналистов, крупнейшими импортерами продукции иностранных компаний стали интернет-магазины «Поинтер» из Санкт-Петербурга и «Навигатор» из Москвы. В частности, эти магазины закупили около 52 тысяч прицелов американо-китайского производителя Holosun более чем на 3,4 миллиарда рублей.

Также «Важные истории» выяснили, что «охотничьи» товары у магазинов покупают оружейные компании, такие как «Московская оружейная компания», «Конструкторское бюро интегрированных систем» и «Промтехнология», которые выпускают винтовки под брендами Bespoke Gun, Lobaev Arms и Orsis.

Кроме того, в числе покупателей у «Навигатора» была петербургская компания «Технология», связанная, как пишут «Важные истории», с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Эта компания закупила у магазина различное оборудование на 140 миллионов рублей.

Журналисты также предположили, что производители прицелов, скорее всего, не знают, что их продукция попадает в РФ, поскольку «Поинтер» использует посредников в Китае, а «Навигатор» — в Турции и Казахстане.

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