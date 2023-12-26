Для прекращения боевых действий в секторе Газа группировка ХАМАС должна быть уничтожена, анклав — демилитаризован, а палестинское общество — «дерадикализовано», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

«Это три предпосылки для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа», — написал Нетаниягу в своей статье для The Wall Street Journal.

Необходимость уничтожения ХАМАС премьер-министр обосновал тем, что группировка в любом случае продолжит нападать на Израиль. Перемирие без уничтожения ХАМАС, считает Нетаниягу, приведет только к новым войнам и кровопролитию. Он также добавил, что для уничтожения группировки потребуется «ликвидировать ее военный потенциал и положить конец ее политическому господству» в секторе Газа.

Демилитаризация сектора Газа, по словам Нетаниягу, подразумевает, что территория анклава больше никогда не будет использоваться для нападений на Израиль. Для этого, считает он, по периметру сектора необходимо будет создать временную зону безопасности, а также усилить борьбу с контрабандой оружия. Нетаниягу добавил, что в ближайшем будущем за безопасностью в секторе будет следить Израиль, поскольку Палестинская национальная администрация не сможет демилитаризировать анклав.

В то же время палестинское общество, по мнению Нетаниягу, должно быть преобразовано таким образом, чтобы его представители поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его. «Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийства евреев», — добавил премьер-министр.

Как именно будет реализована «дерадикализация» палестинцев, Нетаниягу не пояснил. Но он привел в пример опыт Германии и Японии после победы союзников во Второй мировой войне. «Сегодня обе страны являются великими союзниками США и способствуют миру, стабильности и процветанию в Европе и Азии», — отметил Нетаниягу.

«Как только ХАМАС будет уничтожен, Газа демилитаризована, и палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газу можно будет отстроить, а перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью», — заключил премьер-министр Израиля.

Читайте также

Что будет с сектором Газа после войны? Израиль не хочет его оккупировать. Арабские страны не хотят за него отвечать. Администрации Махмуда Аббаса никто не верит (кроме, кажется, США)

Читайте также

Что будет с сектором Газа после войны? Израиль не хочет его оккупировать. Арабские страны не хотят за него отвечать. Администрации Махмуда Аббаса никто не верит (кроме, кажется, США)