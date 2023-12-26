Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего начальника главного следственного управления СК Дмитрия Довгия

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте адвоката Дмитрия Довгия, обвиняемого в покушении на мошенничество. Мера пресечения будет действовать два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В сообщении пресс-службы Довгий представлен как «ранее судимый адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области».

Довгий сообщил ТАСС, что узнал о заочном аресте из СМИ. «Комментария давать не буду, занимаюсь ребенком, которому год исполнился неделю назад», — сказал он.

Дмитрий Довгий объявлен в розыск, следует из базы МВД России. По данным анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Довгий находится в Израиле.

Дмитрий Довгий — бывший руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ. Довгия уволили из СК в апреле 2008 года, а в августе его задержали. В 2009 году его приговорили к девяти годам колонии по обвинениям во взятке и превышении должностных полномочий. Довгий вину не признал. Он досрочно освободился в 2015 году и стал адвокатом. Так, в 2021 году он представлял интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

После освобождения из колонии Дмитрий Довгий говорил, что у него были разногласия с главой СК Александром Бастрыкиным по ряду уголовных дел, в том числе по делу замминистра финансов Сергея Сторчака и генерала ФСКН Александра Бульбова, которых следователь считал невиновными. Также, говорил Довгий, Бастрыкина не устроило, что он ходатайствовал об освобождении из-под стражи фигуранта дела «ЮКОСа» Василия Алексаняна.