«Верстка»: МВД проверяло Аллу Пугачеву и Максима Галкина по статьям о «фейках»

Главное управление МВД по Москве в 2022 году проверяло певицу Аллу Пугачеву по уголовным статьям о «фейках» (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) и «дискредитации» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) армии. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на информационную справку к закрытому докладу Следственного комитета, с которой ознакомилось издание.

Материалы проверки Пугачевой 2 декабря 2022 года поступили в СК. 30 января 2023 года Следственный комитет вернул материалы в МВД, а 12 марта докладная по этой проверке была снова передана в СК. Что стало дальше с этими материалами, неизвестно.

Что послужило поводом для проверки, неясно. Как пишет «Верстка», в справке отмечается лишь, что певица разместила в интернете «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Также неясно, почему Пугачеву проверяли по уголовной статье о «дискредитации» армии — для возбуждения такого дела необходимо наличие аналогичного правонарушения по административной статье. О наличии административных протоколов на Пугачеву ничего не известно.

По статье о «фейках», пишет «Верстка», также проверяли мужа Пугачевой Максима Галкина. Материалы поступили в СК 21 июня 2022 года. Проверка проводилась из-за видео, в котором Галкин распространил «заведомо ложную информацию» о том, российская армия «направила боевые реактивные снаряды в заселенный людьми дом в Одессе, вследствие чего умерли люди». В августе 2022 года материалы проверки вернули в МВД, что было с ними дальше, неизвестно.

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В сентябре 2022 года стало известно, что полиция получила заявление от жительницы Подмосковья с просьбой проверить Пугачеву по административной статье о «дискредитации». О результатах проверки не сообщалось.

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