В урочище Сандармох, где при Сталине были массовые расстрелы, установили знак в память о жертвах финской оккупации

Власти Карелии установили в урочище Сандармох, где во время Большого террора проводились массовые расстрелы, стелу в память о жертвах финской оккупации. Об этом сообщила депутат заксобрания региона от «Яблока» Эмилия Слабунова.

На новом обелиске, который был установлен в рамках работ по благоустройству, появилась надпись «Жертвам репрессий 1937-1939 годов и жертвам Финской оккупации времен Великой Отечественной войны».

По словам Слабуновой, такая надпись противоречит законодательству, так как Сандармох имеет официальный статус места захоронения жертв политических репрессий, и устанавливать там не связанные с этим памятные знаки нельзя.

«Про нарушение норм морали — проявленное неуважение к жертвам репрессий, смысл места захоронения которых перелицевали, и к жертвам оккупации, так как знак памяти им поставили в месте, отношение которого к ним никем не доказано — до тех, кто принимал такое решение, вряд ли достучишься», — написала Слабунова в своем телеграм-канале. Она пообещала, что обратится по этому поводу в прокуратуру.

Сандармох — одно из самых больших мест расстрелов и захоронений жертв Большого террора. Мемориальное кладбище на этом месте находится с 1997 года. В последние несколько лет провластные историки утверждают, что там также похоронены советские солдаты, погибшие в финском плену. Независимые историки в этой версии сомневаются.

Войска Финляндии, которая в то время была союзником нацистской Германии, оккупировали часть территории Карелии с 1941 по 1944 год. Около 24 тысяч этнических русских на этой территории были помещены в концлагеря, примерно шестая часть из них умерла там от голода.

Что происходило в Сандармохе

«Мы знаем, кто совершил эти преступления — от Сталина до стрелка, который стоял в оцеплении» Интервью Ирины Флиге об отрицании репрессий на примере захоронения в Сандармохе

Что происходило в Сандармохе

«Мы знаем, кто совершил эти преступления — от Сталина до стрелка, который стоял в оцеплении» Интервью Ирины Флиге об отрицании репрессий на примере захоронения в Сандармохе