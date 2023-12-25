В Дамаске при израильском авиаударе убит один из лидеров Корпуса стражей исламской революции. Он координировал военное сотрудничество между Сирией и Ираном

В столице Сирии Дамаске в результате израильского авиаудара убит высокопоставленный сотрудник Корпуса стражей исламской революции Рази Мусави. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, он координировал военное сотрудничество между Ираном и Сирией.

О гибели Мусави сообщило государственное ТВ Ирана. Посол страны в Дамаске рассказал, что Мусави был убит ракетой, когда возвращался домой с работы — он числился сотрудником посольства.

В своем официальном заявлении Корпус стражей исламской революции пообещал, что «сионистский режим заплатит за свое преступление». В МИДе Ирана подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право «принять необходимые ответные меры».

В ЦАХАЛ произошедшее официально не комментировали.

Израиль регулярно наносит авиаудары по объектам в Сирии, которые, по его данным, связаны с Ираном.

Мусави был одним из близких друзей иранского генерала Касима Сулеймани, который в 2020 году был убит в результате удара американских беспилотников в Ираке.