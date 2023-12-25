Название Эгейского моря пропало с «Яндекс Карт». В компании заявили, что произошла «техническая ошибка»

Название Эгейского моря, расположенного в восточной части Средиземного моря, временно пропало из сервиса «Яндекс Карты». Внимание на это обратил бывший журналист «Эха Москвы» в Петербурге Арсений Веснин. Он указал, что в названии Эгейского моря есть написание «гей». Судя по видеозаписи Веснина, расположенные рядом моря и заливы сохранили свои названия. При этом, судя по данным сервиса «Яндекс Карты», Эгейское море находится по встроенному поиску.

В пресс-службе компании «Яндекс» заявили «Новой газете Европа», что Эгейское море пропало из-за «технической ошибки, которую уже исправили». «„Под капотом“ мировая карта разделена на части для удобства рендеринга. В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало», — сообщили в пресс-службе.

Как обнаружила «Медуза», Гейлорд в американском штате Северная Дакота и Гейлорд в штате Мичиган по-прежнему без проблем отображаются на «Яндекс Картах». Также на картах отображается название острова Лесбос, об исчезновении которого ошибочно сообщили СМИ.

На момент публикации заметки название Эгейского моря не отображалось на «Яндекс Картах».

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