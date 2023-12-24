В Риге бросили учебную гранату в бар, где собрались журналисты «Русской службы Би-би-си». Полиция задержала двух подозреваемых

Мужчина бросил учебную гранату в рижский бар, когда там проходила вечеринка «Русской службы Би-би-си». Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на одного из участников событий, эту информацию подтвердили двое сотрудников «Би-би-си» в разговоре с Deutsche Welle.

«Новая газета Европа» пишет, что инцидент произошел 23 декабря в баре Čē в районе 11 часов вечера, к тому моменту в заведении кроме журналистов почти не осталось посетителей. По словам очевидца, в какой-то момент в бар заглянул мужчина и бросил под ноги посетителям учебную гранату РГД-5. Она взорвалась, оглушив несколько человек.

Собеседник издания утверждает, что мужчина скрылся на черном BMW, номер его машины удалось записать.

По данным «Новой газеты Европа», в результате инцидента никто не пострадал.

«Это был довольно странный инцидент. Было довольно частное мероприятие, просто провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало. <…> А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал. Заглянул человек, видимо ему надо было посмотреть, кто находится в этом заведении, он посмотрел. Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в машину и уехал», — рассказал в эфире ютьюб-канала «Живой гвоздь» корреспондент «Русской службы Би-би-си» Илья Барабанов.

Журналистка «Медузы», которая также была в тот момент в баре, рассказала, что в заведении находились не только журналисты «Русской службы Би-би-си», но и другие посетители бара, это не было закрытое мероприятие издания. Приехавшие на место происшествия полицейские сказали, что «одной из версий могут быть разборки с владельцами бара». Сотрудники полиции опросили посетителей бара и его сотрудников.

Обновление. В полиции Латвии подтвердили факт инцидента. Там пояснили, что в бар бросили страйкбольную гранату. Полиция возбудила уголовное дело о хулигантстве и сообщила о задержании двоих мужчин, скрывшихся на автомобиле с места происшествия. По данным полиции, мотивом одного из задержанных, «скорее всего, стал личный конфликт в баре, и на данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину редакции многих российских СМИ уехали из страны. Некоторые из них переехали в Латвию, в том числе «Русская служба Би-би-си».