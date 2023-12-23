Линор Горалик выпустила последний комикс о Зайце ПЦ

Писательница и автор комиксов Линор Горалик объявила, что выпустила последний, 404-й, эпизод комикса «Приключения Зайца ПЦ и его воображаемых друзей: Ф, Щ, грелки и свиной отбивной с горошком». Об этом она написала в телеграм-канале проекта.

«Последний Зайка, — совсем, вообще. Он, по моим прикидкам (с учетом разных боковых проектов), действительно 404-й, и мне кажется, что это очень символично, — а еще мы с ним провели 20 лет (опять же, по моем подсчетам), и для меня это был прекрасный забег», — заявила Горалик.

Она отметила, что сейчас для нее «Заяц перестал быть тем, чем был раньше», и добавила, что думает над новым проектом «для сверхкоротких высказываний».

Все выпуски комикса о Зайце ПЦ опубликованы на сайте автора.