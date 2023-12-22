В Киеве в результате атаки беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали два человека
Российские войска вечером 21 декабря атаковали Киев беспилотниками типа «Шахед». Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава Киевской администрации Сергей Попко.
По словам Кличко, в Соломенском районе Киева в результате попадания в многоэтажный жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. В одной из квартир произошел пожар.
Пострадали двое жильцов, одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте.
Сергей Попко уточнил, что здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого дрона.
В Дарницком районе из-за падения обломков дрона начался пожар в двухэтажном частном доме. По данным киевской администрации, никто не пострадал. Обломки беспилотника также упали в Голосеевском районе, разрушений и пострадавших нет.
В администрации Киева уточнили, что это третья атака беспилотников по украинской столице за шесть дней.