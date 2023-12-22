В Киеве в результате атаки беспилотников поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали два человека

Российские войска вечером 21 декабря атаковали Киев беспилотниками типа «Шахед». Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и глава Киевской администрации Сергей Попко.

По словам Кличко, в Соломенском районе Киева в результате попадания в многоэтажный жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. В одной из квартир произошел пожар.

Пострадали двое жильцов, одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

Сергей Попко уточнил, что здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого дрона.

В Дарницком районе из-за падения обломков дрона начался пожар в двухэтажном частном доме. По данным киевской администрации, никто не пострадал. Обломки беспилотника также упали в Голосеевском районе, разрушений и пострадавших нет.

В администрации Киева уточнили, что это третья атака беспилотников по украинской столице за шесть дней.

Атака на Киев 13 декабря

Последствия удара по Киеву. Обломки дронов повредили десятки зданий, пострадали более 50 человек Шестьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии

Атака на Киев 13 декабря

Последствия удара по Киеву. Обломки дронов повредили десятки зданий, пострадали более 50 человек Шестьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии