В возрасте 75 лет умер физик, академик Российской академии наук Алексей Старобинский. Об этом сообщила администрация института теоретической физики имени Ландау, где работал ученый.

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Старобинский умер 21 декабря. О причинах его смерти институт не сообщил.

«Скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский. Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — говорится в сообщении института.

Алексей Старобинский — один из крупнейших в мире физиков-теоретиков. Он занимался космологией, астрофизикой, а также написал несколько работ по гравитации.

В 1979 году Старобинский опубликовал работу, которая проложила путь теории инфляции в ранней Вселенной, развитой впоследствии Аланом Гутом, Стивеном Хокингом, Вячеславом Мухановым, Геннадием Чибисом и другими космологами. Проблема, которая наиболее остро стояла в тот момент в космологии заключалась в необъяснимой похожести, гомогенности Вселенной на самых крупных масштабах — больше, чем размеры скоплений галактик.

Наблюдения показывали, что области пространства, которые из-за расширения Вселенной в ходе Большого взрыва не имели возможности взаимодействовать друг с другом, тем не менее были очень похожи друг на друга по структуре и плотности вещества, и это требовало отдельного объяснения. В ходе решения этой проблемы Алан Гут предложил теорию инфляции, которая постулирует ускоренное расширение Вселенной в самые ранние моменты ее существования и объясняет этот парадокс.

Алексей Старобинский за год до Гута предложил модификацию общей теории относительности Эйнштейна, которая показывала возможность такого ускоренного расширения, и, кроме того, предсказал возникновение в ходе этого процесса космологических гравитационных волн, поиск которых ведется сегодня несколькими астрофизическими проектами.

Издание «Научная Россия» пишет, «открытие считается самым важным в теоретической физике, никому не удавалось заглянуть так далеко в прошлое мира. Его уход — это огромная потеря для отечественного и мирового научного сообщества», — пишет издание.

Работы Стробинского по вращающимся черным дырам предвосхитили ряд идей Стивена Хокинга, с которым российский ученый несколько раз встречался на международных конференциях.

Помимо РАН ученый был членом Немецкой национальной академии наук «Леопольдина» и иностранным членом Национальной академии наук США, а также работал приглашенным исследователем в нескольких научных центрах по всему миру. Среди наград, которые получил Старобинский, — премия Кавли Норвежской академии естественных и гуманитарных наук — высшая награда в мировой астрофизике, отмечает «Научная Россия».

В феврале 2022 года, после российского вторжения в Украину, Стробинский был в числе ученых, подписавших открытое письмо против войны.