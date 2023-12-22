Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Минобороны к командиру зенитной ракетно-артиллерийской батареи, разбившему боевую машину о железнодорожный мост, и взыскал с него 14 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2023 года. Командир, имя которого не называется, не сложил автономный оптический пост (он предназначен для поиска цели) боевой машины, проезжавшей под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе, в результате чего военная техника получила повреждения, уточняет пресс-служба.

По данным «Фонтанки», речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Панцирь-С».

Командиру предъявили уголовную статью об уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности. По ней суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск Минобороны, по которому с военного взыскали 13,9 миллиона рублей.

В базе суда «Медуза» нашла только одно дело по статье об уничтожении или повреждении военного имущества. Обвиняемым по ней проходит Виталий Матвейчук. Дело поступило в суд 9 ноября, приговор по нему был вынесен 7 декабря. Идет ли речь об этом командире, неизвестно.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у военного малолетнего ребенка и матери с инвалидностью, которой он помогает, а также его раскаяние и службу в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и участие в войне в Украине.