Bloomberg: компания Hyperloop One закрывается. Она занималась разработкой футуристической транспортной системы, которую предложил создать Илон Маск
Американская компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, закрывается, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, компания уже закрыла свой офис в Лос-Анджелесе и уволила большую часть сотрудников — на начало 2022 года в Hyperloop One работали более 200 человек. Оставшиеся сотрудники занимаются продажей активов компании. В комментарии агентству они сообщили, что будут работать до 31 декабря 2023 года.
С чем связано закрытие Hyperloop One, не уточняется. Однако агентство отмечает, что компания, основанная в 2014 года, так и не получила контракта на строительство работающей линии Hyperloop. Хотя компания построила небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса, где в 2020 году провела успешное испытание своего поезда с пассажирами на борту. Сейчас он тоже продается.
Bloomberg напоминает, что с момента своего основания компания привлекла более 450 миллионов долларов инвестиций. Крупнейшими инвесторами компании стали портовый оператор из ОАЭ DP World и Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона. На некоторое время Hyperloop One даже сменила название на Virgin Hyperloop, однако после того, как в 2022 году компания решила сосредоточиться на перевозках грузов, а не людей, название снова поменяли по требованию Virgin Group.
Hyperloop — это вид транспорта, предложенный основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском в 2013 году, который, как предполагается, может конкурировать с авиаперевозками. Он представляет собой поезд-капсулу, который движется по тоннелю при давлении, близком к вакууму — из-за этого капсула испытывает лишь небольшое аэродинамическое сопротивление и может двигаться с большой скоростью. Пока рекордом скорости капсул на испытаниях являются 463 километра в час.
Разработки в этой области ведут многие компании, в том числе нидерландская Hardt Hyperloop, американская Hyperloop Transportation Technologies и швейцарская Swisspod Technologies, а также компания Илона Маска The Boring Company.