Арестован замдиректора «Роскосмоса» Олег Фролов. Его обвиняют в хищении более 400 миллионов рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в мошенничестве в особо крупном размере заместителю гендиректора госукорпорации «Роскосмос» Олегу Фролову и двум его соучастникам, сообщает пресс-служба СК. Помимо Фролова по делу проходят индивидуальный предприниматель и сотрудник коммерческой организации, чьи имена не раскрываются. Они арестованы, отметили в СК.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими фигурантами, после чего они при исполнении контракта по закупке оборудования похитили бюджетные средства на сумму не менее 435 миллионов рублей

В «Роскосмосе» подтвердили, что Олег Фролов задержан. «Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ», — отметили в госкорпорации.

Ранее 22 декабря Басманный суд Москвы арестовал гендиректора научно-производственного предприятия Евгения Фомичева, обвиняемого мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Связаны ли дела Фомичева и Фролова, до конца неясно.