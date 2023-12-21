В работе соцсети X (бывший Twitter) произошел сбой

В работе социальной сети X (бывший Twitter) произошел сбой, затронувший пользователей из разных стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе крупных сайтов.

Сайт соцсети продолжает открываться, при этом сообщения пользователей не видны. Трудности возникли в том числе у пользователей X Pro (ранее TweetDeck), отмечает Reuters.

Новые сообщения, сделанные в соцсети после начала сбоя, продолжают индексироваться поисковыми роботами Google, пишет РБК. Так, поисковик проиндексировал сообщение «Как найти ответ на вопрос, упал ли Twitter, если Twitter действительно упал?».

Представители X на момент публикации сообщения о сбое не комментировали. На странице Twitter Status сообщается, что все системы соцсети работают.