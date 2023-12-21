В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли 11 человек, включая стрелка

В здании философского факультета Карлова университета в Праге, расположенном на центральной площади Яна Палаха, произошла стрельба, пишет Novinky.cz.

Обновлено. Полиция Чехии сообщила, что стрелявший убит. По данным спасательной службы, в результате стрельбы погибли 11 человек, включая самого стрелка. Еще девять человек получили тяжелые ранения, 5–6 — ранения средней тяжести и до десяти — легкие ранения.

Чешская полиция сообщила, что площадь Яна Палаха перекрыта, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, их число не уточняется. Также на место едут спасатели.

По данным Novinky.cz, в классах и библиотеке факультета остались студенты. Часть людей выбежала из здания на улицу.

Преподаватель Карлова университета Сергей Медведев, читавший в этот момент лекцию, рассказывает, что он со студентами, услышав звуки выстрелов, забаррикадировался в аудитории. Позже их эвакуировали в концертный зал. «На лестнице много крови, медиков, носилки», — написал Медведев.

Телеканал tn.cz опубликовал фотографию крыши здания, на которой стоит мужчина в темной одежде — журналисты утверждают, что это стрелок. С этого места, как пишет tn.cz, был слышен грохот.

Мэр Праги Богуслав Свобода в эфире чешского телевидения сказал, что стрелок спрыгнул с высоты и погиб. Он назвал это «хорошим исходом» с точки зрения трагедии, но заявил, что нужно вначале проанализировать все события и только потом предоставить выводы общественности.