С начала войны власти России потратили триллион рублей на поддержку гражданской авиации. Это в два раза больше, чем в пандемию ковида

Власти РФ с начала полномасштабной войны с Украиной выделили из бюджета 1,09 триллиона рублей на поддержку гражданской авиации, пострадавшей из-за западных санкций. Соответствующие расчеты, основанные на данных Минфина и Счетной палаты РФ, провело агентство Reuters.

Основная часть средств на поддержку авиаотрасли — около 400 миллиардов рублей — была выделена из Фонда национального благосостояния, пишет агентство. Западные аналитики полагают, что этих инвестиций «в лучшем случае» хватит лишь на то, чтобы сохранить авиапарк.

Как отмечает Reuters, сумма, потраченная властями РФ с начала войны, почти в два раза превышает субсидии, выделенные авиакомпаниям во время пандемии ковида, когда отрасль терпела серьезные убытки из-за запрета на международные полеты. Тогда были потрачены 547 миллиардов рублей.

Крупнейшие авиапроизводители прекратили техобслуживание своих самолетов в России и поставки запасных частей для самолетов в первые недели войны.

Сейчас российские авиакомпании используют 991 самолет, из которых 405 — российского производства.

СМИ неоднократно писали, что российские авиакомпании разбирают на запчасти некоторые самолеты из своих парков. Также запасные детали нелегальное ввозятся через третьи страны в рамках так называемого параллельного импорта.