Курс евро на Московской бирже превысил 100 рублей, курс доллара поднялся выше отметки 92 рубля
Источник: Московская биржа
Курсы евро и доллара к российскому рублю значительно выросли в ходе торгов на Московской бирже.
К 14:25 мск евро торговался по 101,1 рубля, на 1,48 рубля больше уровня закрытия предыдущих торгов, а доллар США — по 92,05 рубля (+1,09 рубля).
Выше 100 рублей биржевой курс евро предыдущий раз поднимался 7 декабря.
Аналитики Промсвязьбанка, пишет «Интерфакс», связывают снижение курса российской валюты «с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами». Более сильному ослаблению рубля, считают они, препятствует рост мировых цен на нефть.