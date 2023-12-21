Кинокомпании Warner Bros. и Paramount начали переговоры о слиянии

Две крупнейшие голливудские кинокомпании — Warner Bros. Discovery и Paramount Global — начали переговоры о слиянии, пишут Variety и Axios.

Глава Warner Bros. Дэвид Заслав и глава Paramount Боб Бакиш, по данным источников изданий, во вторник, 19 декабря, встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможность слияния.

Заслав, сообщили источники, также встречался с Шари Редстоун — главой National Amusements Inc., владеющей контрольным пакетом Paramount Global.

Рыночная капитализация Warner Bros. составляет примерно 29 миллиардов долларов, Paramount оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

Как отмечает Axios, в случае объединения Warner Bros. сможет использовать свою международную сеть для продвижения франшиз Paramount, а детские фильмы и мультсериалы Paramount, в свою очередь, могут оказаться важным активом для стримингового бизнеса Warner Bros.

Обе компании от официальных комментариев по поводу переговоров о слиянии отказались. Источники Variety и Axios, в свою очередь, указали, что обсуждение сделки находится лишь на начальном уровне.