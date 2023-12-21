ХАМАС отклонил предложение Израиля объявить перемирие на неделю

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение властей Израиля прекратить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение десятков заложников, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на египетских чиновников.

Собеседники газеты утверждают, что Израиль добивался освобождения 40 заложников, включая всех оставшихся женщин и детей, похищенных при нападении на страну 7 октября, а также пожилых мужчин, которым нужна срочная медицинская помощь. Взамен, говорят египетские чиновники, Израиль предлагал остановить наземные и воздушные операции в секторе Газа на одну неделю и разрешить доставку гуманитарной помощи палестинцам.

В переговорах, как указывает WSJ, впервые должны были участвовать представители «Исламского джихада», второй по силе палестинской группировке, действующей в секторе Газа. «Исламский джихад» выступал за то, чтобы Израиль прекратил боевые действия, прежде чем начнутся переговоры. Также группировка требовала, чтобы Израиль освободил из тюрем всех участников «Исламского джихада», то есть несколько тысяч человек, в обмен на более чем 100 заложников, удерживаемых в секторе Газа.

В секторе Газа, как сообщалось ранее в декабре, в заложниках остаются 137 человек. Среди заложников, как пишет The Wall Street Journal, находятся 19 женщин и двое детей.

Израиль и ХАМАС ранее объявляли временное перемирие, которое действовало с 24 ноября по 1 декабря. В рамках соглашения боевики ХАМАС освободили 105 заложников, в том числе более 20 граждан других стран, а Израиль выпустил из тюрем 210 палестинцев.

В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 1200 жителей страны. Палестинская сторона заявляет, что во время операции ЦАХАЛ в секторе Газа были убиты около 20 тысяч человек.

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