Власти Петербурга ввели масочный режим для организаторов массовых мероприятий. Он уже месяц действует в больницах и поликлиниках города

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении с 20 декабря масочного режима при проведении новогодних, спортивных и культурных мероприятий в связи с «осложнением эпидемиологической ситуации» в городе.

Маски должны будут использовать только сотрудники организаций, проводящих массовые мероприятия. Обязательства для посетителей таких мероприятий в постановлении не прописаны.

В постановлении приводятся данные, что за последний месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 87,1%. Растет и заболеваемость коронавирусом — темпы его распространения за последнюю неделю, по данным главврача, на 18,7% выше, чем за предпоследнюю.

17 ноября власти Петербурга ввели масочный режим для персонала и посетителей медицинских учреждений. В петербургском комитете здравоохранения пояснили, что носить маски в поликлиниках и больницах необходимо «в целях профилактики» гриппа, ОРВИ и коронавируса.

При этом проводить публичные мероприятия в городе по-прежнему нельзя. 15 декабря правительство Петербурга объявило, что ограничения, введенные в городе во время пандемии коронавируса, остаются в силе до 31 марта 2024 года.

Общий масочный режим, введенный во время пандемии коронавируса, в Петербурге отменили 27 мая 2022 года. Тогда же власти города сняли ограничение на максимально допустимое количество участников массовых мероприятий в две тысячи человек — но сам запрет на проведение публичных мероприятий отменен не был.

На основании этого запрета власти разных регионов во время и после пандемии неоднократно отказывали активистам и оппозиционерам в проведении митингов. Одними из последних отказ по этой причине получили родственницы мобилизованных в Красноярске, которые требуют возвращения своих близких с войны.