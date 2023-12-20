В подмосковном Наро-Фоминске упал беспилотник. Одну из улиц города перекрыли

В городе Наро-Фоминске Московской области упал беспилотник, сообщают телеграм-каналы «112», «Осторожно, Москва» и Baza со ссылкой на очевидцев.

По информации «112», в районе Краснопресненского пруда упали два беспилотника. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Жители Наро-Фоминска, пишет «Осторожно, Москва, слышали звук, похожий на гром. Shot утверждает, что грохот был слышен за несколько километров от места происшествия. После этого экстренные службы перекрыли Магистральную улицу, пишут телеграм-каналы. Предполагается, что части беспилотника упали рядом с проезжей частью.

Минобороны России и власти Подмосковья сообщения о падении беспилотника не комментировали. Военное ведомство заявило, что вечером 20 декабря силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что дрон был сбит на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.