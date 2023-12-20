В Петербурге на Гороховой улице обрушился шестиэтажный дом

В центре Санкт-Петербурга обрушился расселенный шестиэтажный жилой дом, расположенный по адресу: Гороховая улица, 73.

Несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания, пишет «Фонтанка». Днем 19 декабря на первом этаже этого здания рухнула часть несущей стены, а 20 декабря около 02:00 обрушились уже два подъезда дома.

Как пишет ТАСС, дом на Гороховой был построен в 1885 году и позднее перестраивался. По данным «Фонтанки», часть рухнувшего дома расселили еще в конце октября, но аварийным здание так и не признали.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, утверждает, что здание было объявлено аварийным, но жильцы не хотели его покидать.

«Хочу отметить, что последнего жильца, который не хотел покидать аварийное здание, уговорили переехать в гостиницу буквально вчера», — заявил Беглов. «Жертв и пострадавших нет именно благодаря грамотным действиям и настойчивости администрации района», — сказал он.

Движение транспорта по Гороховой перекрыто, временно изменены маршруты троллейбусов № 12, 17.

Прокуратура и СК начали проверку по факту обрушения.