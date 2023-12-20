В Москве задержали партию кокаина на 2,5 миллиарда рублей

В Москве изъята оптовая партия латиноамериканского кокаина весом 673 килограммов, стоимость которой оценивает в 2,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Также задержаны двое граждан РФ, которые, как утверждается, планировали контрабандой переправить наркотики в страны Евросоюза. Для этого курьеры использовали автомобиль, арендованный на подставное лицо, а также поддельные паспорта и водительское удостоверение.

«Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 миллиарда рублей», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

Задержанные арестованы, в их отношении возбуждено уголовное дело, по которому им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.