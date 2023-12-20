Путин поручил возродить спортивные парады на Красной площади

Правительство до марта 2024 года должно подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее поручение, сообщается на сайте Кремля, дал президент РФ Владимир Путин.

С инициативой о возрождении традиции спортивных парадов на Красной площади в октябре выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Первый спортивный парад на Красной площади прошел в 1919 году. С 1931 года такие парады стали проводить регулярно в присутствии Иосифа Сталина. В парадах участвовали тысячи человек. Последний на настоящий момент масштабный спортивный парад на Красной площади прошел в августе 1945 года, он был посвящен победе в Великой Отечественной войне. У стен Кремля стали проводить только демонстрации трудящихся и военные парады.