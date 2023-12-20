Парламент Франции одобрил законопроект об ужесточении миграционных правил. Правозащитники называют его «самым регрессивным за последние 40 лет» 

Национальное собрание Франции одобрило законопроект, ужесточающий правила в области миграционного законодательства, сообщает France24.

В нижней палате французского парламента законопроект поддержали 349 депутатов, 186 — выступили против. Ранее документ одобрил сенат.

Среди прочего законопроект предусматривает упрощение депортации нелегальных мигрантов, введение миграционных квот, а также возможность лишения французского гражданства для иностранцев, осужденных за преступления против сотрудников правоохранительных органов, пишет русская служба Deutsche Welle.

France24 называет «ключевым элементом закона» ужесточение правил получения социальных пособий для мигрантов. Теперь безработные иностранцы смогут рассчитывать на такие пособия не ранее чем через пять лет пребывания во Франции, а трудоустроенные — через два с половиной года.

Издание отмечает, что против принятого парламентом законопроекта уже выступили десятки французских общественных организаций, в том числе Французская лига прав человека. В совместном заявлении организации назвали этот документ «самым регрессивным за последние 40 лет законопроектом о правах и условиях жизни иностранцев».

Как пишет Reuters, первоначальная версия законопроекта, подготовленного правительством, включала не только ужесточение миграционного законодательства, но и меры, направленные, например, на упрощение получения вида на жительство для мигрантов, работающих в секторах, где не хватает рабочей силы. Однако после того, как законопроект в первый раз отклонили в парламенте, текст документа был переработан в сторону большего ужесточения миграционных правил, чтобы его поддержали депутаты от правых партий.