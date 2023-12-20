Axios: Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия в обмен на заложников

Израиль предложил террористическому движению ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа как минимум на неделю в обмен на удерживаемых боевиками заложников, сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и один источник, знакомый с ситуацией.

В рамках сделки израильские власти рассчитывают освободить около 40 человек, в том числе женщин, мужчин старше 60 лет и тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Взамен израильские власти готовы выпустить из тюрем палестинских заключенных, осужденных за более тяжкие преступления, чем те, кого освобождали во время первого перемирия. Кроме того, источники издания отметили, что в израильских тюрьмах содержатся десятки «престарелых или больных» палестинцев, которых Израиль может освободить в рамках сделки.

По словам собеседников издания, соответствующее предложение было передано ХАМАС через катарских посредников после встречи в Варшаве, на которой присутствовали глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа, директор ЦРУ Уильям Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман.

Во время встречи, как пишет Axios, премьер Катара озвучил позицию ХАМАС по поводу перемирия, согласно которой Израиль должен прекратить свои атаки, прежде чем начнутся переговоры о заложниках. На это, по словам источника издания, Барнеа ответил, что если ХАМАС хочет прекратить войну, то должен сложить оружие и выдать Израилю своих лидеров в секторе Газа, ответственных за нападение 7 октября.

Президент Израиля Ицхак Герцог 19 декабря заявил, что страна готова к заключению с ХАМАС нового перемирия в обмен на освобождение заложников. За несколько дней до этого агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта писало, что Израиль и ХАМАС открыты к переговорам, но у сторон конфликта есть разногласия по поводу условий перемирия.

Ранее Израиль и ХАМАС уже заключали временное перемирие. Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать 24 ноября. 27 ноября его продлили на два дня, а 30 ноября— еще на день. В рамках сделки боевики освободили 105 заложников, в том числе более 20 граждан других стран (их освобождали вне списков обмена). Взамен израильские власти выпустили из тюрем 210 палестинцев. 1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились. Всего боевики ХАМАС во время на нападения на Израиль 7 октября взяли в заложники около 240 человек.

Подробнее о войне Израиля с ХАМАС

Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку

Подробнее о войне Израиля с ХАМАС

Два месяца войны на Ближнем Востоке — самой ожесточенной за десятилетия. Максимально кратко рассказываем, как она началась и как продолжается Террористы ХАМАС напали на Израиль. ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа — чтобы навсегда уничтожить группировку