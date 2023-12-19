Жены мобилизованных заявили, что их мужьям на передовой стали угрожать сотрудники ФСБ

Родственницы мобилизованных россиян рассказали, что к их близким на передовой начали приходить сотрудники ФСБ с допросами и угрозами. Заявление жен мобилизованных опубликовано в телеграм-канале «Путь домой».

«К мужчинам наших активных участниц уже систематично стали приходить гости из ФСБ… Мобилизованных вызывают на допрос, забирают телефоны (без возврата), активно изучают информацию про жену. Следом поступают угрозы по типу „запиши видео, что тут вас все устраивает или же мы тебя отправим в штурм без обратного билета“. Либо же требуют передать жене, чтобы она заткнулась», — пишут в канале.

Родственницы мобилизованных пообещали «международную огласку», если с их близкими что-то случится.

Все будут знать, кто это сделал. Мы дадим международную огласку вашим злодеяниям. И вся гнилая правда вскроется и выйдет наружу. Ваша иллюзия стабильности рухнет в один момент! Зачем нам президент, который делает вид, что нас нет? Который живет только в полностью подконтрольном ему телевизоре?

В конце ноября в телеграм-канале «Путь домой» жены мобилизованных опубликовали манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Позже они провели флешмоб, наклеив на автомобили стикеры «Vерните мужа. Я Zа#балась». Вскоре после этого «Путь домой» получил метку «fake». Администраторы канала заявили, что считают произошедшее скоординированной атакой пропагандиста Владимира Соловьева. 18 декабря родственницы мобилизованных обратились в канале к Владимиру Путину: «Дайте нам жить спокойно. Или идите на фронт сами и умрите сами».

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