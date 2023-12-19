В Республике Алтай приняли закон, разрешающий убивать бездомных собак

Курултай (законодательное собрание) Республики Алтай принял закон, позволяющий убивать бездомных животных.

В соответствии с документом, животных можно будет усыплять через 11 дней после отлова и доставки в пункт временного содержания.

Проводить эвтаназию будет специально выбранный подрядчик, а решения в каждом случае будет принимать специальная комиссия — но зоозащитников в нее не пустят.

За принятие закона высказались 30 из 36 присутствовавших на заседании депутатов.

Госдума РФ в июле приняла закон, наделяющий регионы полномочиями самостоятельно определять правила обращения с бездомными животными.

Первым регионом, позволившим убийство бездомных животных, которым не удалось найти владельцев в течение месяца, в середине ноября стала Бурятия.

В Магаданской области в конце ноября приняли закон, открывающий для исполнительной власти возможность одобрить убийство животных. В пресс-службе губернатора подчеркнули, что для этого будут нужны дополнительные нормативные акты.

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