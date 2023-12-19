В Китае в результате мощного землетрясения погибли как минимум 118 человек

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря на северо-западе Китая. Эпицентр землетрясения находился в провинции Ганьсу. Сильные толчки ощущались и в соседней провинции Цинхай, сообщает Reuters.

По данным на утро 19 декабря, объявили местные власти, в Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек, 397 получили ранения (состояние 16 пострадавших врачи оценивали как критическое). В Цинхае погибли, по последним данным, 13 человек, 182 пострадали.

Землетрясение причинило значительный ущерб инфраструктуре: нарушено водоснабжение, подача электричества, связь, повреждены дороги и другие объекты, сообщили местные власти, не став пока уточнять подробностей.

Проведение поисково-спасательной операции, к которой подключены несколько тысяч человек, осложняется погодными условиями. В ряде пострадавших районов температура воздуха ночью опускалась до минус 14 градусов по Цельсию. Из-за морозов, отмечали китайские СМИ, 72-часовое окно, во время которого нужно успеть спасти оказавшихся под завалами, значительно сокращается.

На территории Китая расположены несколько сейсмоактивных зон. Так, в провинции Ганьсу предыдущее землетрясение магнитудой, превышающей 5, было зафиксировано в 2019 году. В 2008 году в провинции Сычуань на юге Китая произошло одно из самых разрушительных в мире землетрясений, тогда погибли 87,5 тысячи человек, 375 тысяч пострадали.