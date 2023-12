The New York Times: запрещенное санкциями западное оборудование везут в Россию через порты Марокко и Турции. И устанавливают его в офисах ФСБ

Российские компании после введения западных ограничений стали закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы для систем вооружения и дронов через сеть посредников в Китае, а также в Марокко и Турции, занявших нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

Об этом пишет The New York Times, изучившая утечки электронной почты российских чиновников , торговые документы и записи разговоров сотрудников коммерческих компаний из РФ.

Эти документы, отмечает издание, дают «редкую возможность увидеть гонку, в которой российские торговцы уверенно идут на шаг впереди попыток США отрезать их от закупок».

Из документов, в частности, следует, что часть подпадающего под санкции оборудования, закупленного в других странах, включая Китай, везут через Марокко. В порту Танжер-Мед, которым управляет государство, запрещенное к ввозу оборудование и компоненты, в том числе продукция Cisco, HP, Juniper, Ericsson и Nokia, перегружается с судна на судно — этот процесс называется перевалкой, а затем доставляется в Россию. Подобный торговый путь проходит и через Турцию, которая, как напоминает NYT, входит в НАТО.

В письмах, изученных NYT, российские торговые чиновники уточняют, когда и как будут перегружаться товары, где можно ремонтировать суда, которые ходят под российским флагом, и рассказывают о том, что турецкие порты принимают оплату в рублях.

Подпадающее под санкции оборудование и компоненты пишет издание, открыто продаются в российских специализированных интернет-магазинах, включая Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution и 4Telecom.

В частности, по данным The New York Times, c начала войны площадка Nag через посредников закупила американской высокотехнологичной продукции на сумму около 100 миллионов долларов, а из Китая за 2023 года импортировала товаров на 150 миллионов долларов. Для закупок доступны, в том числе, технологии для видеонаблюдения и цензуры.

Описанную The New York Times схему закупок использовала, в частности, российская телеком-компания Convex. Купив оборудование для передачи данных на сайте Nag, инженеры Convex, как следует из переписки, отправились устанавливать его в управление ФСБ в Екатеринбурге.

При этом, пишет издание, на российский рынок поступает столько запрещенного к ввозу оборудования и компонентов, что у покупателей даже есть выбор. Так, следует из переписки, сотрудники Convex обсуждали закупку у другого поставщика — «дешевле, чем у Nag».

Cisco отказалась от комментариев. В Ericsson, Nokia, Juniper и IBM заявили, что товары импортировались в Россию без согласования с ними. Представители OCS Distribution объявили, что торговая площадка «не продает продукты в нарушение международных санкций и ограничений». Остальные упомянутые в статье компании, включая Convex, на запросы журналистов не ответили.

