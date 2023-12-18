В правительстве России поддержали идею Ирины Яровой добавить в УК статью о русофобии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект о введении в УК статьи 136.1 об ответственности за русофобию. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с соответствующим письмом, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Законопроект, который подготовила депутат Ирина Яровая, предусматривает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ» в отношении жителя России или соотечественника или за призывы к совершению таких действий.
Привлечь по новой статье, как предполагается, можно будет иностранных физических или должностных лиц.
Среди замечаний правительства, которые, по мнению комиссии, нужно устранить для поддержки законопроекта, — требование конкретизировать штрафы и сроки наказания в виде лишения свободы, пишет РБК.
В пояснительной записке указано, что необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена в том числе необходимостью обеспечения мер защиты от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.