В правительстве России поддержали идею Ирины Яровой добавить в УК статью о русофобии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект о введении в УК статьи 136.1 об ответственности за русофобию. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с соответствующим письмом, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Законопроект, который подготовила депутат Ирина Яровая, предусматривает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ» в отношении жителя России или соотечественника или за призывы к совершению таких действий.

Привлечь по новой статье, как предполагается, можно будет иностранных физических или должностных лиц.

Среди замечаний правительства, которые, по мнению комиссии, нужно устранить для поддержки законопроекта, — требование конкретизировать штрафы и сроки наказания в виде лишения свободы, пишет РБК.

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