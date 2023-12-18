Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после того, как в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.

В СБУ отметили, что устройство было найдено не в самом кабинете Залужного, а в одном в одном из помещений, которое «могло в будущем использоваться им для работы». Также в спецслужбе заявили, что не обнаружили каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи информации, а само устройство было в нерабочем состоянии.

По данным источников «Украинской правды» в спецслужбе, устройство нашли 17 декабря при проверке кабинета, в который собирался переехать Залужный. Также источники издания сообщили, что прослушивающие устройства были обнаружены у нескольких подчиненных главнокомандующего.

В то же время бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя сообщения о прослушке, отметила, что не видит в этом смысла, поскольку при общении военные якобы всегда учитывают возможность утечки информации.

C ноября украинские и зарубежные СМИ обсуждают вероятный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Все началось с интервью Залужного изданию The Economist, в котором главком заявил, что война зашла в тупик и может затянуться на годы. В свою очередь президент Украины публично не согласился с оценками Залужного, а позже сказал, что военные не должны заниматься политикой. При этом в офисе Зеленского раскол между военным и политическим руководством страны отрицают.

Читайте также

«Все выглядит так, что Залужный будет баллотироваться» «Медуза» рассказывает, что происходит во внутренней политике Украины после неудачного контрнаступления

Читайте также

«Все выглядит так, что Залужный будет баллотироваться» «Медуза» рассказывает, что происходит во внутренней политике Украины после неудачного контрнаступления