В офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после того, как в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.
В СБУ отметили, что устройство было найдено не в самом кабинете Залужного, а в одном в одном из помещений, которое «могло в будущем использоваться им для работы». Также в спецслужбе заявили, что не обнаружили каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи информации, а само устройство было в нерабочем состоянии.
По данным источников «Украинской правды» в спецслужбе, устройство нашли 17 декабря при проверке кабинета, в который собирался переехать Залужный. Также источники издания сообщили, что прослушивающие устройства были обнаружены у нескольких подчиненных главнокомандующего.
В то же время бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя сообщения о прослушке, отметила, что не видит в этом смысла, поскольку при общении военные якобы всегда учитывают возможность утечки информации.
C ноября украинские и зарубежные СМИ обсуждают вероятный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Все началось с интервью Залужного изданию The Economist, в котором главком заявил, что война зашла в тупик и может затянуться на годы. В свою очередь президент Украины публично не согласился с оценками Залужного, а позже сказал, что военные не должны заниматься политикой. При этом в офисе Зеленского раскол между военным и политическим руководством страны отрицают.