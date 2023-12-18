В Москве отменили спектакль «Кремулятор» по роману Саши Филипенко
Московский Театр на Покровке отменил премьеру спектакля Анастасии Паутовой «Кремулятор» по роману белорусского писателя Саши Филипенко.
«Вызвали режиссерку и сказали, что не будет спектакля. Пока она разговаривала в дирекции, актера, который играет следователя Перепелицу, повезли в военкомат. Ему вручили прямо в театре повестку», — рассказал Филипенко в эфире ютьюб-программы «Живой гвоздь». Он добавил, что у актера «вроде бы все хорошо», на фронт его не отправили.
По словам писателя, спектакль отменили после публикации о нем в «Независимой газете». 28 ноября в издании выходила статья «В Театре на Покровке — тихая революция», в которой «Кремулятор» упоминается в одном предложении.
Филипенко считает, что причиной отмены могла стать как его политическая позиция, так и содержание самой постановки — роман основан на материалах следственного дела директора Московского крематория Петра Нестеренко, который работал на территории Донского некрополя в годы советских репрессий.
«Я думаю, и то, и другое. Они, конечно, спектакль не видели. Думаю, что просто посмотрели, кто автор, а потом и аннотацию, и поняли, что не пройдет, — заявил Филипенко в беседе с „Новой газетой Европа“. — В нынешних условиях кажется, что то, что театр взялся [за постановку] — уже большая смелость».
Саша Филипенко — белорусский писатель и журналист, автор шести романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест» и «Кремулятор». Его книги переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и другие языки.
Филипенко публично критикует белорусские власти, в 2020 году он участвовал в протестах против Александра Лукашенко. Он также выступает против российского вторжения в Украину.
В ноябре 2023 года у родителей Филипенко, проживающих в Беларуси, прошли обыски. Отца писателя арестовали на 13 суток за перепост статьи издания Zerkalo.io, которое белорусские власти объявили «экстремистским формированием».