В Москве отменили спектакль «Кремулятор» по роману Саши Филипенко

Московский Театр на Покровке отменил премьеру спектакля Анастасии Паутовой «Кремулятор» по роману белорусского писателя Саши Филипенко.

«Вызвали режиссерку и сказали, что не будет спектакля. Пока она разговаривала в дирекции, актера, который играет следователя Перепелицу, повезли в военкомат. Ему вручили прямо в театре повестку», — рассказал Филипенко в эфире ютьюб-программы «Живой гвоздь». Он добавил, что у актера «вроде бы все хорошо», на фронт его не отправили.

По словам писателя, спектакль отменили после публикации о нем в «Независимой газете». 28 ноября в издании выходила статья «В Театре на Покровке — тихая революция», в которой «Кремулятор» упоминается в одном предложении.

Филипенко считает, что причиной отмены могла стать как его политическая позиция, так и содержание самой постановки — роман основан на материалах следственного дела директора Московского крематория Петра Нестеренко, который работал на территории Донского некрополя в годы советских репрессий.

«Я думаю, и то, и другое. Они, конечно, спектакль не видели. Думаю, что просто посмотрели, кто автор, а потом и аннотацию, и поняли, что не пройдет, — заявил Филипенко в беседе с „Новой газетой Европа“. — В нынешних условиях кажется, что то, что театр взялся [за постановку] — уже большая смелость».

Саша Филипенко — белорусский писатель и журналист, автор шести романов, среди которых «Бывший сын», «Замыслы», «Красный крест» и «Кремулятор». Его книги переведены на английский, французский, итальянский, немецкий и другие языки.

Филипенко публично критикует белорусские власти, в 2020 году он участвовал в протестах против Александра Лукашенко. Он также выступает против российского вторжения в Украину.

В ноябре 2023 года у родителей Филипенко, проживающих в Беларуси, прошли обыски. Отца писателя арестовали на 13 суток за перепост статьи издания Zerkalo.io, которое белорусские власти объявили «экстремистским формированием».

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«Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек?» Фрагмент романа Саши Филипенко «Кремулятор» — о Петре Нестеренко, который возглавлял Московский крематорий в годы сталинских репрессий

Читайте отрывок из романа

«Я спрашиваю тебя, за сколько сгорает человек?» Фрагмент романа Саши Филипенко «Кремулятор» — о Петре Нестеренко, который возглавлял Московский крематорий в годы сталинских репрессий