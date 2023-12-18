В кортеж Джо Байдена врезался автомобиль. Президент США не пострадал

В кортеж Джо Байдена во время поездки президента США в штат Делавэр врезался автомобиль, сообщает Reuters. Байден с супругой в этот момент только выходили из местного предвыборного штаба и не пострадали.

Президент США и первая леди в окружении сотрудников Секретной службы проследовали в свой автомобиль и покинули место происшествия.

Серебристый седан, врезавшийся в одну из машин кортежа, окружила охрана президента, сообщили журналисты, сопровождавшие Байдена.

Все обстоятельства происшествия пока не раскрываются, но объявлено, что речь не идет о «намеренном наезде».

Reuters пишет, что, по предварительным данным, внедорожник из кортежа, в который врезался седан, блокировал один из проездов к предвыборному штабу, отмечая, что в момент ДТП дорожное покрытие было мокрым от дождя.