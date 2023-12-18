Умер танцор Дмитрий Красилов, известный по клипу «Uno» группы Little Big

В Москве умер актер и танцор Дмитрий Красилов, известный по клипу «Uno» группы Little Big. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству источник в оперативных службах, тело 29-летнего Красилова обнаружили в его квартире. По предварительным данным, причиной смерти Красилова стала сердечная недостаточность.

По словам собеседника ТАСС, накануне он жаловался на плохое самочувствие.

По информации Shot, Красилов накануне на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь» почувствовал себя плохо и пошел домой. Утром он не отвечал на телефонные звонки, а затем и на звонки в дверь, после чего на место вызвали полицию.

Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. Он участвовал в четвертом сезоне шоу ТНТ «Танцы» и снимался в различных комедийных проектах на ютьюбе. Наибольшую известность он получил после съемок в клипе на песню «Uno» группы Little Big в 2020 году, с которой группа поехать на «Евровидение».

Little Big — Uno — Russia 🇷🇺 — Official Music Video — Eurovision 2020 Eurovision Song Contest