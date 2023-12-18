Умер актер Джеймс Маккэфри, известный по озвучке детектива Макса Пэйна из одноименной серии видеоигр. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление аго представителя.

Маккэфри было 65 лет. Как отмечает TMZ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Он умер 17 декабря в окружении близких.

«Max Payne» — одна из наиболее известных и популярных видеофраншиз в жанре шутера. Маккэфри озвучивал ее главного героя, полицейского по имени Макс Пэйн, во всех трех играх серии. В вышедшем в 2008 году фильме «Макс Пэйн» Маккэфри исполнил эпизодическую роль.

Маккэфри также снимался в телесериалах, в основном, в эпизодических ролях. В частности, он появлялся в отдельных эпизодах «Закона и порядка» и «Секса в большом городе».