Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран президентом Египта на третий срок

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах президента страны, набрав 89,6% голосов избирателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Египта.

Выборы президента Египта проходили 10-12 декабря. Явка на голосование, по официальным данным, составила 66,8%.

Помимо ас-Сиси, в выборах приняли участие еще три кандидата: лидер социал-демократической партии Фарид Захран, глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санада Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар. Как отмечает Reuters, ни одного из соперников ас-Сиси нельзя назвать видным политиком.

Абдель Фаттах ас-Сиси занимает пост президента Египта с 2014 года. Его предшественника — Мухаммеда Мурси — свергли в июне 2013 года в результате военного переворота, который организовал ас-Сиси, занимавший тогда должность министра обороны.

Ас-Сиси изначально избрали на четырехлетний президентский срок, а затем переизбрали в 2018 году. В 2019-м в Египте приняли поправки к Конституции, которые увеличили срок полномочий президента до шести лет.