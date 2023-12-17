Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

Кинорежиссер, сценарист, актер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. О смерти Иоселиани сообщил фотограф и журналист «Новой газеты» Юрий Рост.

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Среди самых известных фильмов Иоселиани, родившегося в Грузии, кинотрилогия «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», удостоенная наград международных фестивалей в Каннах и Берлине. Несколько фильмов Иоселиани также получали премии Венецианского международного кинофестиваля. В 1999 году он был удостоен премии Европейской киноакадемии.

В 2002 году за «Утро понедельника» Иоселиани получил на Берлинском международном кинофестивале награду «Серебряный медведь» как лучший режиссер.

В 2006 году Иоселиани стал кавалером французского ордена Почетного легиона.