Таможня Германии перед Новым годом напомнила, что на посылки из России распространяются санкции. Запрещенные к ввозу товары могут конфисковать

На товары из посылок, отправленных из России в Германию, распространяются санкции, запрещенные к ввозу предметы могут конфисковать. Соответствующее напоминание опубликовала на своем сайте таможня Германии. Внимание на публикацию обратило РБК.

Под действие санкций, говорится в опубликованном таможней сообщении, подпадают товары, которые часто бывают в посылках с подарками: целлюлоза и бумага, дерево и изделия из него, драгоценные камни и металлы (золото), сигареты, пластик и продукция химической промышленности, в том числе косметика.

Никаких исключений из санкций, введенных в отношении России, для подарков, которые отправляет одно частное лицо другом частному лицу, нет, подчеркнула таможня Германии.

Напоминание было опубликовано таможней перед рождественскими и новогодними праздниками, когда, как отмечает Berliner Zeitung, жители Германии, могут получать посылки от родных и друзей из России.

Издание напоминает, что Европарламент принял резолюцию о санкциях против России, в которой депутаты, среди прочего, призвали страны ЕС не конфисковывать личные вещи и транспортные средства россиян. Однако этот документ носит лишь рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

В начале сентября Еврокомиссия выпустила разъяснение, как странам — членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России большого списка товаров, в том числе автомобилей. После этого Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Автомобили, которые ранее въехали в эти страны, необходимо перерегистрировать или вывезти до определенной даты (в каждой стране установлен свой срок), в противном случае их собираются изымать.