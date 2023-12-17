«Единая Россия» «по многочисленным просьбам регионов» сделала уплату членских взносов обязательной

Члены «Единой России» в обязательном порядке будут платить партийные взносы. Соответствующие изменения, сообщает «Интерфакс», были внесены в устав партии на проходящем в Москве съезде.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что обязательность уплаты членских взносов вводится «по многочисленным просьбам регионов». Первым, по его словам, с таким предложением выступил Татарстан, аналогичные обращения поступили и от еще более 20 региональных отделений.

Определять размеры взносов, сроки и порядок их уплаты и решать другие связанные с этим организационные вопросы региональные отделения будут самостоятельно, добавил он.

Ранее партийные взносы для членов «Единой России» были добровольными.

В «Единой России», как объявляет руководство партии, по состоянию на конец 2021 года состояли около 2,3 миллиона человек. В сентябре 2023 года представители партии говорили, что в «Единую Россию» вступили еще около 160 тысяч жителей аннексированных территорий Украины.

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