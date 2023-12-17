Дефицит водителей такси в России предложили сократить за счет мигрантов

Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси, пишет РБК.

Такая мера, считают в совете по развитию такси, поможет справиться с дефицитом водителей, который, по оценке экспертов, составляет от 500 тысяч до 2,5 миллиона человек.

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем», — заявила председатель совета Ирина Зарипова. По ее словам, эффективный контроль за водителями может обеспечить «Страховая телематика» — специальный прибор, который устанавливают страховые компании для фиксации параметров вождения.

Предложение о допуске мигрантов к вождению такси, сообщили в совете, было направлено первому зампреду комитета Совфеда по экономической политике Алексею Синицыну. Он в начале декабря на круглом столе, посвященном проблемам такси, предложил участникам рынка сформулировать рекомендации для совершенствования государственной политики в сфере такси. В Совете Федерации инициативу пока не прокомментировали.

В настоящий момент в России водителями такси разрешено работать с национальными правами гражданам Беларуси, Кыргызстана и других стран, где у русского языка особый статус. Гражданам остальных стран для работы нужно получать права российского образца.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ноябре предлагал запретить работать в сфере услуг мигрантам из стран, где русский язык не имеет государственного статуса. Речь, в частности, шла о работе продавца или курьера.

Российские регионы могут самостоятельно ограничивать сферы экономики, в которых могут работать иностранные граждане, получившие патент на работу. Такие ограничения, например, введены в Воронежской, Магаданской и Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.