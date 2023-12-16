В США бывшего агента ФБР приговорили к 50 месяцам тюрьмы за работу на Олега Дерипаску

Суд в Нью-Йорке приговорил к 50 месяцам лишения свободы бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала, работавшего на находящегося под санкциями российского бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом сообщает «Голос Америки».

Помимо тюремного срока, Макгонигал должен будет выплатить 40 тысяч долларов штрафа. Его признали виновным в сговоре с целью нарушения санкций.

«Сегодняшний приговор — это напоминание о том, что любой, кто нарушает санкции Соединенных Штатов — особенно те, кому эта страна оказала доверие, — понесет тяжелое наказание», — сказал судья в ходе вынесения приговора.

Магконигала обвиняли в том, что по заданию Дерипаски он искал компромат на его конкурента Владимира Потанина. В ходе процесса он признал, что действовал по поручениям Дерипаски и что получал денежное вознаграждение через подставных лиц.

Макгонигал с 2016 по 2018 год возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке.

Олег Дерипаска находится под американскими санкциями с 2018 года. В 2022 году Минюст США заочно предъявил ему обвинения в обходе санкционного режима.

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