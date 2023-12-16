Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

В возрасте 86 лет умер эмир (правитель) Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Как сообщает «Аль-Джазира», об этом объявило государственное телевидение Кувейта.

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Причины смерти эмира не уточняются. В конце ноября сообщалось, что его экстренно госпитализировали из-за «проблем со здоровьем».

Обновление. Новым эмиром объявлен 83-летний наследный принц Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, брат умершего правителя.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах правил Кувейтом с 2020 года. Он получил должность эмира после смерти своего единокровного брата Сабаха IV.

Династия ас-Сабах правит Кувейтом с середины XVIII века. Наваф аль-Ахмед аль-Джабер был шестнадцатым правителем из этой династии и шестым эмиром с момента обретения Кувейтом независимости от Великобритании.