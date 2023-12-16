На рынке «Садовод» в Москве мигранты устроили стычку с полицейскими. Сотрудникам МВД пришлось стрелять в воздух, задержаны 82 человека

В Москве после стычки с сотрудниками полиции задержаны 82 иностранных гражданина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Конфликт начался, после того как участковый попытался проверить документы у 21-летнего мигранта на автомобиле. Тот не подчинился требованиям и попытался скрыться, протащив сотрудника несколько метров — а затем вышел из машины и несколько раз ударил его.

Вскоре на место происшествия подошли несколько десятков «агрессивно настроенных граждан», которые вступили в стычку с полицейскими. Сотрудники несколько раз выстрелили в воздух, после чего начали задержания.

На задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. В отношении водителя автомобиля возбуждены дела по статьям о применении насилия.