Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль Кирилла Серебренникова и пообщался с актерами в гримерке

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль Кирилла Серебренникова «Barocco» в театре Талия в Гамбурге. Об этом сам режиссер написал в телеграме.

«Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом Тило Вернер в импровизации на песню „Besogna morire“, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про „отношения“ Шольца и [премьера Венгрии Виктора] Орбана. Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся», — написал Серебренников.

Шольц прибыл на спектакль из Брюсселя, где завершился саммит лидеров ЕС. Как пишет «Осторожно, новости», канцлер сидел на седьмом ряду в партере вместе с обычными зрителями.

Спектакль «Барокко» впервые был представлен в московском «Гоголь-центре» в 2018 году, когда Серебренников находился под стражей по делу «Седьмой студии».

Серебренников уехал из России в конце марта 2022 года, сразу после того как суд отменил ему условный срок. Режиссер публично выступил против войны, после чего в России начали убирать его имя из афиш и программ поставленных им спектаклей. «Гоголь-центр» был расформирован.

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